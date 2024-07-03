Совфед одобрил возврат индексации пенсий работающим пенсионерам

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Совет Федерации одобрил закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года, сообщается в телеграм-канале палаты.

Изменения, вносимые в закон «О страховых пенсиях», предполагают, что работающие пенсионеры получат страховую пенсию и выплату к ней в размере, который был установлен на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Индексацию приостановили с 2016 года.

Госдума приняла этот законопроект в трех чтениях в конце июня. «За» проголосовали 400 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было.

Теперь этот документ должен подписать президент Владимир Путин. Он 7 июня призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава государства отметил, что повышение пенсий и работающим, и неработающим пенсионерам будет «справедливо».

По данным Социального фонда России, на 1 апреля 2024 года в России насчитывалось 7,783 млн официально работающих пенсионеров (около 19% от общего числа пенсионеров, состоящих на учете в Соцфонде). Средний размер пенсии работающих пенсионеров достигает 17,3 тыс. руб., у неработающих (как анонсировал Минтруд после индексации 1 января 2024-го) — 23,4 тыс.