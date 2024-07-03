Аксаков назвал заморозку пенсионных накоплений ошибкой

Анатолий Аксаков (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Заморозка пенсионных накоплений россиян, стартовавшая в 2014 году, была ошибкой, заявил председатель комитета Госудумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Финансовом конгрессе Банка России.

«Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. <...> Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти [пенсионные] фонды, довольно приличные суммы уже собрали. Потом вдруг неожиданно меняем правила игры», — цитирует Аксакова ТАСС.

Депутат поднял вопрос возвращения к «правилам игры», которые действовали до 2014 года, но отметил, что это дискуссионная тема.

С 2014 года был введен мораторий на взносы в накопительную пенсию с их зачетом в счет страховой части трудовой пенсии. Важнейшим аспектом, негативно повлиявшим на накопительную систему, было то, что источником взносов являлись обязательные платежи работодателя, а сами средства фактически были государственными, оценили ситуацию опрошенные РБК эксперты. За период 2004–2021 годов общий размер пенсионных накоплений достиг 5 трлн руб., или 3,9% ВВП, но в отсутствие моратория на взносы, по оценке специалистов, стоимость пенсионных накоплений составила бы в 2021 году 13,9 трлн руб., или 10,6% ВВП.