 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсионная реформа ,  
0 

Аксаков назвал заморозку пенсионных накоплений ошибкой

Сюжет
Пенсионная реформа
Анатолий Аксаков
Анатолий Аксаков (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Заморозка пенсионных накоплений россиян, стартовавшая в 2014 году, была ошибкой, заявил председатель комитета Госудумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Финансовом конгрессе Банка России.

«Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. <...> Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти [пенсионные] фонды, довольно приличные суммы уже собрали. Потом вдруг неожиданно меняем правила игры», — цитирует Аксакова ТАСС.

Депутат поднял вопрос возвращения к «правилам игры», которые действовали до 2014 года, но отметил, что это дискуссионная тема.

Аксаков не исключил постепенного снижения ключевой ставки с сентября
Финансы
Анатолий Аксаков и Эльвира Набиуллина

С 2014 года был введен мораторий на взносы в накопительную пенсию с их зачетом в счет страховой части трудовой пенсии. Важнейшим аспектом, негативно повлиявшим на накопительную систему, было то, что источником взносов являлись обязательные платежи работодателя, а сами средства фактически были государственными, оценили ситуацию опрошенные РБК эксперты. За период 2004–2021 годов общий размер пенсионных накоплений достиг 5 трлн руб., или 3,9% ВВП, но в отсутствие моратория на взносы, по оценке специалистов, стоимость пенсионных накоплений составила бы в 2021 году 13,9 трлн руб., или 10,6% ВВП.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Анатолий Аксаков финансовый план пенсионные накопления законодательство
Материалы по теме
Совфед одобрил возврат индексации пенсий работающим пенсионерам
Общество
Дума приняла закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам
Общество
Голикова назвала минимальный размер индексации пенсий в феврале 2025 года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 19:33
Жара в Москве сменилась дождем с грозой. Видео Город, 22:36
Собянин попросил женщин и детей не выходить из дома из-за жары Общество, 22:27
В Минобрнауки заявили, что треть мигрантов не сдали экзамен по русскому Общество, 22:11
Женщина впервые стала тренером в клубе НХЛ Спорт, 22:00
Суд арестовал тренера молодежной сборной по борьбе по делу о терроризме Общество, 22:00
Суд опроверг признание Шефлера и его бизнеса экстремистским объединением Бизнес, 21:49
«Динамо» проиграло «Партизану» в первом матче Братского кубка, ведя 2:0 Спорт, 21:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава набсовета Мосбиржи объяснил желание компаний провести делистинг Инвестиции, 21:36
Песков заявил, что Эрдоган не будет посредником в мирных переговорах Политика, 21:22
Дерипаска заявил, что Россия сможет вернуть 2007 год через 12 лет Экономика, 21:15
Аксаков назвал заморозку пенсионных накоплений ошибкой Финансы, 21:09
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 21:08
Федерация дзюдо России опровергла согласие Махмадбекова выступить на ОИ Спорт, 21:03
Демократы начали готовить просьбу к Байдену об отказе от выдвижения Политика, 20:52