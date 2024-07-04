Эмир Катара принял приглашение Путина приехать в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани посетить с визитом Россию и тот согласился, передал ТАСС.
В свою очередь, Аль Тани пригласил Путина посетить эмират в любое удобное время. Обмен приглашениями состоялся на полях заседания стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
«Большое спасибо, господин президент, за ваше приглашение посетить Российскую Федерацию. Я с удовольствием принимаю его и приглашаю вас посетить Катар в любое удобное время», — сказал эмир.
Путин был в Катаре последний раз в 2007 году. Аль Тани посещал Москву в 2018-м.
В феврале Россия при посредничестве Катара передала Украине 11 детей, а Месяцем позднее — еще пятерых.
Кроме того, катарские власти выступают посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС.