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Политика ,  
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Эмир Катара принял приглашение Путина приехать в Россию

Тамим бен Хамад Аль Тани
Тамим бен Хамад Аль Тани (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани посетить с визитом Россию и тот согласился, передал ТАСС.

В свою очередь, Аль Тани пригласил Путина посетить эмират в любое удобное время. Обмен приглашениями состоялся на полях заседания стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

«Большое спасибо, господин президент, за ваше приглашение посетить Российскую Федерацию. Я с удовольствием принимаю его и приглашаю вас посетить Катар в любое удобное время», — сказал эмир.

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Фото:Ayal Margolin / Reuters

Путин был в Катаре последний раз в 2007 году. Аль Тани посещал Москву в 2018-м.

В феврале Россия при посредничестве Катара передала Украине 11 детей, а Месяцем позднее — еще пятерых.

Кроме того, катарские власти выступают посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС.

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Катар Владимир Путин приглашение Россия Халифа бен Хамад Аль Тани
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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