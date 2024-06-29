США попросили Катар стать посредником между Израилем и «Хезболлой»

США ищут дипломатические решения, чтобы не допустить полномасштабной войны в Ливане. Администрация Байдена хочет привлечь Катар в качестве посредника между Израилем и «Хезболлой»

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США пытаются не допустить того, чтобы боевые действия между Израилем и проиранской шиитской группировкой «Хезболла» переросли в полномасштабную войну в Ливане, американские чиновники работают над заключением соглашения о прекращении конфликта, пишет The Washington Post.

По данным газеты, сотрудники администрации Джо Байдена попросили Катар, который выступил посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС, помочь в урегулировании на границе Израиля и Ливана. Об этом также писала ливанская газета Al-Akhbar.

«Хезболла» регулярно наносит удары по северным израильским районам с октября 2023 года, когда началась война между Израилем и ХАМАС. Израильская армия ЦАХАЛ в ответ обстреливает позиции группировки. «Хезболла» не раз заявляла, что не прекратит атаки, пока ЦАХАЛ не остановит наступление в секторе Газа. Представитель группировки сказал WP, что в случае временного перемирия между Израилем и ХАМАС «Хезболла» тоже сделает паузу в боях. По его словам, группировка не будет обсуждать другие соглашения «до тех пор, пока не будет остановлена война в секторе Газа».

Соединенные Штаты тоже рассматривают прекращение огня в эксклаве как важный шаг к урегулированию в Ливане, но, по словам собеседников, чиновники начали изучать запасные варианты для деэскалации напряженности. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер ранее на этой неделе заявил, что можно найти дипломатическое решение, которое отвечало бы интересам всех сторон, но не привел подробностей.

Во время визита в Вашингтон на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль не хочет войны с «Хезболлой», но «готовится к любому сценарию». Глава МИДа Исраэль Кац пообещал «необходимые решения», чтобы прекратить атаки шиитской группировки. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна готова к «очень мощным действиям на севере» и не станет сложа руки наблюдать за тем, как «Хезболла» наносит удары по ее территории. ЦАХАЛ утвердила оперативные планы наступления на Ливан.

Бывший сотрудник Разведывательного управления Пентагона Харрисон Манн в разговоре с WP выразил уверенность, что Израиль «не начнет наступление, пока не будет полностью уверен в поддержке Америки». США пока не последовали примеру других стран, например Канады и Германии, которые призвали своих граждан покинуть Ливан, но перебросили в Средиземное море десантный корабль ВМС USS Wasp, чтобы в случае необходимости эвакуировать американцев из Ливана.