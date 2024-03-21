Мария Львова-Белова (Фото: МИД РФ)

Россия при посредничестве Катара передала Украине пять детей, сообщила уполномоченный при президенте по правам детей Мария Львова-Белова. Передача состоялась в посольстве Катара в Москве при участии посла этой страны Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани.

Катар берет на себя транспортные и другие расходы, помогает достигнуть необходимых договоренностей, отметила Львова-Белова.

«В этот раз воссоединяем с семьями пять детей — скоро они будут со своими близкими на Украине. Кроме того, помогли одному подростку приехать в Россию — к бабушке и сестре. <…> За внуком, улыбчивым и открытым мальчиком, с Украины приехала бабушка. После смерти мамы он жил в соцучреждении в Донецке. Ранее женщина уже забрала двух других внуков. <…> Мама обнимает двух дочек-двойняшек. Девочки жили в Херсонском областном доме ребенка. Рядом — девочка-подросток, в России она жила с дедушкой, но скоро встретится с мамой. С бабушкой воссоединится мальчик из Алешкинского детского дома-интерната», — рассказала детский омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, при участии омбудсмена 64 ребенка воссоединились с семьями на Украине и в других странах. «Всего помогли 47 семьям, не считая тех ребят, которых родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы юга России и не смогли своевременно забрать. Кроме того, шесть детей воссоединили с четырьмя семьями в России», — заявила она.

В середине февраля Львова-Белова рассказала, что Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне 11 детей из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска. Они встретились со своими близкими в катарском посольстве в Москве. «Это самая большая группа детей за время нашей деятельности по воссоединению семей», — она.

В сентябре 2023 года посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ведет полный список украинских детей, вывезенных из зоны конфликта, и готова предоставить их имена. Дипломат также добавил, что Москве «нечего скрывать в этом отношении» и она готова к конструктивному диалогу по этому «насущному вопросу».

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В марте того же года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации детей». Путин отверг обвинения в адрес России в похищении украинских детей. По его словам, история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. Если у ребенка остались родственники на Украине, то проблем с его возвращением нет, подчеркнул президент. Власти России назвали решение МУС ничтожным, МИД отметил, что Москва не является участником Римского статута — основополагающего документа суда. МВД завело дело против председателя суда Петра Хофманского и трех судей, суд счел преследование его должностных лиц «актом запугивания».