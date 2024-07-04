 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле

Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) (слева направо)
Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) (слева направо) (Фото: Александр Река / ТАСС)

Российские пранкеры Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили государственные награды в Кремле, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе писателя Захара Прилепина. Сам он получил орден Мужества, которым его наградили еще в 2023 году.

Награждение прошло 3 июля. На фотографии, сделанной в связи с награждением писателя, запечатлены и Вован с Лексусом, уточнили в агентстве, не приводя подробностей о том, какие именно награды были вручены пранкерам.

YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса
Технологии и медиа
Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован)

Пранкеры Вован и Лексус известны своими видео с иностранными политиками, с которыми они ведут разговор под именем других политиков.

Так, Вовану и Лексусу 10 января 2023 года удалось разыграть председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла с помощью электронного письма, которое прислал якобы заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Через 13 дней после этого Тимошенко ушел в отставку.

За четыре дня до этого пранкеры обманули главу ЕЦБ Кристин Лагард, выдав себя за президента Украины Владимира Зеленского.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Вован и Лексус Захар Прилепин госнаграды
Материалы по теме
Главе британского МИДа позвонили пранкеры и представились Порошенко
Политика
Bloomberg узнал, почему пранк с главой ФРС США оказался успешным
Политика
Премьер Ирландии заявил, что «подыграл» звонившим ему пранкерам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
Эмир Катара принял приглашение Путина приехать в Россию Политика, 15:23
Бойца ММА пожизненно отстранили в России за фразу «русская свинья» Спорт, 15:22
На Украине российские военные уничтожили самолет МиГ-29 Политика, 15:21
Зеленский назвал количество неукомплектованных бригад ВСУ Политика, 15:06
Роналду обвинили в скрытом маркетинге из-за поста о его пульсе на Евро Спорт, 15:03
Суд оштрафовал политика Шлосберга за дискредитацию армии Политика, 14:58
Роспатент продлил срок прав на товарный знак Coca-Cola до 2034 года Бизнес, 14:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле Политика, 14:55
Госдума распространила механизмы эскроу на строительство частных домов Недвижимость, 14:54
Reuters узнал о плане в ЕС на случай санкций США против Raiffeisen Финансы, 14:52
Как пришел на выборы в Британии лидер предвыборной гонки Кир Стармер Политика, 14:48
Госдума распространила страховку по эскроу в ₽10 млн на частные дома Недвижимость, 14:43
Что дешевле — франшиза или свой бизнес: сравниваем стартовые инвестиции РБК Франшизы, 14:39
ЦБ не увидел проблем для обмена активами из-за санкций на Мосбиржу Финансы, 14:38