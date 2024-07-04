Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле

Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) (слева направо) (Фото: Александр Река / ТАСС)

Российские пранкеры Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили государственные награды в Кремле, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе писателя Захара Прилепина. Сам он получил орден Мужества, которым его наградили еще в 2023 году.

Награждение прошло 3 июля. На фотографии, сделанной в связи с награждением писателя, запечатлены и Вован с Лексусом, уточнили в агентстве, не приводя подробностей о том, какие именно награды были вручены пранкерам.

Пранкеры Вован и Лексус известны своими видео с иностранными политиками, с которыми они ведут разговор под именем других политиков.

Так, Вовану и Лексусу 10 января 2023 года удалось разыграть председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла с помощью электронного письма, которое прислал якобы заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Через 13 дней после этого Тимошенко ушел в отставку.

За четыре дня до этого пранкеры обманули главу ЕЦБ Кристин Лагард, выдав себя за президента Украины Владимира Зеленского.