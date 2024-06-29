Bloomberg узнал, почему пранк с главой ФРС США оказался успешным

Расследование офиса генерального инспектора США показало, что во время видеозвонка главы ФРС с пранкерами из России в январе 2023 года ничего противозаконного не произошло. Однако при этом выявился крах оперативной безопасности

Джером Пауэлл (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Российским пранкерам Вовану и Лексусу (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) удалось разыграть председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла с помощью электронного письма, пишет Bloomberg со ссылкой на документы. 10 января 2023 года помощник главы ФРС получил его от человека, который представился заместителем руководителя офиса президента Украины Кириллом Тимошенко (ушел в отставку 23 января того же года).

Всего за четыре дня до этого пранкеры обманули главу ЕЦБ Кристин Лагард, выдав себя за Зеленского. Теперь человек от имени Тимошенко сообщил в офис Пауэлла, что Зеленский хотел бы провести видеовстречу с председателем ФРС. Согласно электронным письмам, он сказал, что хочет поговорить с Пауэллом, чтобы «лично поздравить его с недавними праздниками и обсудить общие вопросы и планы», включая влияние конфликта на мировую экономику.

Через несколько часов после получения письма помощник Пауэлла сообщил человеку, который представился Тимошенко, что Пауэлл согласился на встречу. Видеозвонок назначили на 24 января. Пранкеры из России опубликовали его в апреле 2023 года.

Bloomberg пишет, что ни разу за время их двухнедельной переписки помощник или какой-либо другой чиновник ФРС не высказал вопросов или опасений, хотя предполагаемые украинские чиновники переписывались по адресам электронной почты с доменов «.net» или «.team», при том, что официальные учетные записи украинской правительственной электронной почты обычно не находятся в них.

Звонок начался с того, что Пауэлл сообщил человеку, который говорил от имени Зеленского, что «ФРС не может оказывать Украине прямую помощь» и что «вместо этого помощь должна будет исходить от Казначейства и Белого дома».

Пауэлл перешел к обсуждению темы процентных ставок. Он заявил, что рынок закладывает в цены еще два повышения процентных ставок. «Мы осмотримся после того, как сделаем эти два, и скажем, стоит ли делать еще, а затем встанет вопрос, как долго мы будем удерживать ставки на этом уровне, и я думаю, что мы будем удерживать их там довольно долго», — заявил он.

ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордных значений за последние несколько десятилетий. К началу января 2023 года показатель составил 4,25–4,5% годовых, с тех пор его повышали четыре раза, последний раз в конце июля прошлого года. В мае 2024 года ФРС оставила учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых.

После завершения разговора ассистент Пауэлла также поделился контактной информацией главы Минфина США Джанет Йеллен. 10 февраля помощник Пауэлла отправил электронное письмо человеку в офис Лагард, чтобы спросить о первоначальных действиях человека, который выдавал себя за Тимошенко, тогда же помощнику стало известно, что украинский чиновник был отстранен от должности.

Позже Совет управляющих ФРС подал жалобу в офис генерального инспектора (OIG) США. Вскоре после этого было начато расследование. В ноябре в своем отчете в OIG заявили, что ничего противозаконного не произошло. Однако там признали, что видеозвонок выявил провал оперативной безопасности и необходимость пересмотра протоколов безопасности по всем направлениям.