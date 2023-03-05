YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса
Видеохостинг YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), объяснив это решение нарушением правил сообщества. Об этом блогеры сообщили в своем телеграм-канале. К публикации они прикрепили скриншот уведомления об удалении от платформы.
«Этот политический шаг подтверждает, что корпорация использует свою популярность в дискриминационных целях и просто боится, что пользователи по всему миру поймут, что на самом деле думают западные политики. Пытаясь зачистить следы, YouTube решил поголовно сносить все, что, на их взгляд, представляет угрозу», — говорится в сообщении.
Блогеры указали, что их видео остаются доступными на российском видеохостинге Rutube.
Пранкеры Вован и Лексус известны своими видео с иностранными политиками, с которыми они ведут разговор под именем других политиков.
С начала российской военной операции на Украине YouTube неоднократно блокировал каналы российских блогеров и СМИ. В августе видеохостинг удалил канал блогера и переводчика Дмитрия Пучкова (Гоблина) за «нарушение правил сообщества» в отношении разжигания ненависти, а в конце февраля — дизайнера и блогера Артемия Лебедева.