Путин поблагодарил лидеров ШОС за идеи по решению украинского конфликта
Москва готова учитывать предложения, выдвинутые лидерами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по решению конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета глав государств — членов объединения.
«Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы», — отметил Путин.
В ходе саммита Путин рассказал, что в середине июня российские власти представили еще один вариант урегулирования конфликта, который позволил бы «буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры». Однако для этого, подчеркнул президент, требуется готовность со стороны Украины и «ее западных спонсоров».
В июне Путин предложил, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признала утрату суверенитета над ними, как и над Крымом, отказалась от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также провела демилитаризацию и «денацификацию».
Президент Украины Владимир Зеленский оценил предложение Путина как «ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий в прошлом». Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск за их пределы.