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Военная операция на Украине ,  
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Путин поблагодарил лидеров ШОС за идеи по решению украинского конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Turar Kazangapov / Reuters)

Москва готова учитывать предложения, выдвинутые лидерами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по решению конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета глав государств — членов объединения.

«Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы», — отметил Путин.

В ходе саммита Путин рассказал, что в середине июня российские власти представили еще один вариант урегулирования конфликта, который позволил бы «буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры». Однако для этого, подчеркнул президент, требуется готовность со стороны Украины и «ее западных спонсоров».

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Владимир Путин

В июне Путин предложил, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признала утрату суверенитета над ними, как и над Крымом, отказалась от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также провела демилитаризацию и «денацификацию».

Президент Украины Владимир Зеленский оценил предложение Путина как «ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий в прошлом». Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск за их пределы.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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