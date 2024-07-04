На саммите ШОС обсудят предложенную Путиным систему безопасности Евразии
На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет упомянута идея создания новой системы евразийской безопасности, которую предложил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Обязательно будет упомянута», — сказал он «РИА Новости». Пресс-секретарь отметил, что диалог по этому вопросу уже идет с партнерами.
Путин предложил создать новую систему безопасности, выступая в российском МИДе 14 июня. Он отметил, что она должна быть открыта для всех стран Евразии, включая участников НАТО. Для продвижения идеи нужно активировать диалог между уже работающими в Евразии многосторонними организациями, включая ШОС и СНГ, подчеркнул президент.
Саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. Организация была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан. В конце мая Путин сообщил, что Белоруссия станет десятой страной, вступившей в организацию.