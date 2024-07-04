 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На саммите ШОС обсудят предложенную Путиным систему безопасности Евразии

Песков: на саммите ШОС обсудят предложенную Путиным систему безопасности Еврази

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет упомянута идея создания новой системы евразийской безопасности, которую предложил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обязательно будет упомянута», — сказал он «РИА Новости». Пресс-секретарь отметил, что диалог по этому вопросу уже идет с партнерами.

Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии
Политика
Владимир Путин

Путин предложил создать новую систему безопасности, выступая в российском МИДе 14 июня. Он отметил, что она должна быть открыта для всех стран Евразии, включая участников НАТО. Для продвижения идеи нужно активировать диалог между уже работающими в Евразии многосторонними организациями, включая ШОС и СНГ, подчеркнул президент.

Саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. Организация была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан. В конце мая Путин сообщил, что Белоруссия станет десятой страной, вступившей в организацию.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
ШОС Дмитрий Песков Владимир Путин
Материалы по теме
Путин и Лукашенко пообщались на саммите ШОС
Политика
Лавров сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся на саммите ШОС
Политика
Генсек ШОС назвал срок вступления Белоруссии в организацию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» украинского МиГ-29 Политика, 07:46
Власти решили смягчить условия по НДС для бизнеса на «упрощенке» Экономика, 07:44
AstraZeneca пожаловалась в Генпрокуратуру из-за препарата от рака Бизнес, 07:30
На саммите ШОС обсудят предложенную Путиным систему безопасности Евразии Политика, 07:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25
Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов над регионами России Политика, 07:08
Модные диеты повышают риск смерти от инфаркта вдвое, выяснили в Стэнфорде Pro, 07:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
ФСБ ввела новые ограничения для пользователей IP-телефонии Технологии и медиа, 07:00
В суд поступила апелляция на приговор сержанту Гордону Блэку Общество, 06:44
В нескольких российских городах отменили шоу студии Александра Гудкова Технологии и медиа, 06:36
Опросы NYT и WSJ показали, что Трампа поддержат почти 50% избирателей Политика, 06:17
Кто победит на парламентских выборах в Британии и что это будет значить Политика, 06:00
ТСН сообщил о взрывах в трех областях Украины Политика, 05:38
В Тамбовской области сбили два дрона Политика, 05:06