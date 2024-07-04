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Политика ,  
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Лавров объяснил вступление Белоруссии в ШОС

Лавров: Белоруссии как Союзному государству важно быть в международных процессах
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Белоруссия как Союзное государство должно участвовать во всех международных процессах, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров телеведущему Павлу Зарубину после того, как Белоруссию приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

«Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах», — отметил Лавров. Он добавил, что «здесь все развивается в правильном направлении».

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Саммит ШОС проходит в Астане, возглавил встречу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он обратился к белорусскому коллеге Александру Лукашенко: «Ваша страна за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству», поэтому саммит начался с принятия Белоруссии в организацию.

ШОС основана в 2001 году и ставит перед собой задачи по укреплению взаимного доверия, сотрудничества в экономическом росте и противодействии угрозам. В организации подчеркивают, что она не имеет атрибутов военного альянса. Официальные языки: русский и китайский.

Число членов ШОС выросло до десяти, в организацию уже входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны имеют статус наблюдателя — Афганистан и Монголия.

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Сергей Лавров

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