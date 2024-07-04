Лавров объяснил вступление Белоруссии в ШОС

Лавров: Белоруссии как Союзному государству важно быть в международных процессах

Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Белоруссия как Союзное государство должно участвовать во всех международных процессах, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров телеведущему Павлу Зарубину после того, как Белоруссию приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

«Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах», — отметил Лавров. Он добавил, что «здесь все развивается в правильном направлении».

Саммит ШОС проходит в Астане, возглавил встречу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он обратился к белорусскому коллеге Александру Лукашенко: «Ваша страна за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству», поэтому саммит начался с принятия Белоруссии в организацию.