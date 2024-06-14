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Военная операция на Украине ,  
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Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии

Сюжет
Военная операция на Украине
В Евразии на основе двусторонних и многосторонних договоров необходимо создать систему безопасности, заявил президент России. В перспективе к ним могут подключаться в том числе страны НАТО, добавил он
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

На евразийском континенте необходима новая структура безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством МИД России.

«Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», — сказал президент.

  • Эта система безопасности должна быть открыта для всех стран в Евразии. Для всех означает, что и для европейских, натовских стран, безусловно, тоже, сказал Путин.
  • Президент добавил, что сначала надо наладить диалог с потенциальными участниками, вопрос обсудят с открытыми для этого государствами.
  • При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе, сказал Путин.
  • «Для продвижения идеи системы коллективной безопасности нужно значительно активировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями — Союзным государством, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС и другими», — добавил президент. По его словам, к этой работе могут подключаться и другие евразийские организации.
  • «Государства и региональные структуры в Евразии должны сами определить конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности», — рассказал Путин.
  • Необходимо проработать вопросы экономики, социального благополучия, совместное преодоление бедности, неравенства.

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Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров развития, ей безусловно нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией. «И мы, главное, к этому готовы», — добавил Путин. По его словам, об этом говорили Шарль де Голль и Гельмут Коль. «Рассчитываю, что к этому наследию вернутся новые поколения европейских политиков», — сказал президент.

В мире идут «глубинные системные изменения», и это внушает «оптимизм и надежду». «Утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву, широкую представительность, позволяет вместе решать самые сложные проблемы к общей пользе», — сказал Путин.

Москва также поддерживает идею Минска разработать хартию многополярности и многообразия в XXI веке, сказал Путин. «В ней можно сформулировать не только рамочные принципы евразийской архитектуры с опорой на базовые нормы международного права, но и в более широком плане стратегическое видение сущности природы многополярности и многосторонности как новой системы международных отношений, приходящей на смену западноцентричному миру», — указал глава государства.

В конце 2021 года Россия предлагала США и странам Запада заключить договор о гарантиях безопасности. В частности, она предлагала действовать на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга; не использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения на Россию или США; исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР, и другие пункты. Однако переговоры по этим гарантиям не увенчались успехом.

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Безопасность Евразия Владимир Путин Россия Европа НАТО Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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