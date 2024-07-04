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Белоруссия вступила в ШОС

Количество участников ШОС выросло до десяти, Минск выполнил все необходимые условия для вступления, объявил Токаев. Путин запланировал упомянуть на саммите свою инициативу по новой системе безопасности в Евразии
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали документы о приеме Белоруссии в свой состав. Трансляцию на Youtube ведет CBC TV.

Саммит проходит в Астане, возглавил встречу казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, он обратился к белорусскому коллеге Александру Лукашенко: «Ваша страна за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству».

Таким образом, число членов ШОС выросло до десяти, в организацию уже входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны имеют статус наблюдателя: Афганистан и Монголия.

ШОС основана в 2001 году и ставит перед собой задачи по укреплению взаимного доверия, сотрудничества в экономическом росте и противодействии угрозам. В организации подчеркивают, что она не имеет атрибутов военного альянса. Официальные языки: русский и китайский.

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Двухдневный саммит завершится сегодня, 4 июля. В Кремле рассказывали, что будет упомянута идея создания новой системы евразийской безопасности, которую предложил президент России Владимир Путин. Тот выступил с такой иницитивой в июне.

«Утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву, широкую представительность, позволяет вместе решать самые сложные проблемы к общей пользе», — рассказывал президент.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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