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Путин и лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

Путин и лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
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Президент Владимир Путин и лидеры стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), подписали на саммите в столице Казахстана Астанинскую декларацию объединения. РБК вел трансляцию встречи.

Отдельно лидеры также подписали решение об утверждении инициативы «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», в котором они подтвердят свою приверженность формированию справедливого многополярного порядка при центральной координирующей роли ООН.

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Фото:Shutterstock

Путин заявил, что взаимодействие в ШОС «продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности». Пакет документов и решений, подготовленный по результатам саммита, Путин назвал солидным.

ШОС основали в 2001 году. Организация ставит перед собой задачи по укреплению взаимного доверия, сотрудничества в экономическом росте и противодействии угрозам. В объединении подчеркивают, что она не имеет атрибутов военного альянса. Официальные языки: русский и китайский.

В рамках саммита в организацию приняли Белоруссию. По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, страна за короткий срок выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству. Таким образом, число членов ШОС выросло до десяти, в организацию уже входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны имеют статус наблюдателя — Афганистан и Монголия.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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