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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при ударе по подстанции в Энергодаре выросло до девяти

Сюжет
Военная операция на Украине

Число пострадавших при ударе по подстанции «Радуга» в Энергодаре выросло до девяти, сообщил директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук. 

«Пострадало на данную минуту девять работников ЗАЭС, которые занимались работами по оптимизации схемы электроснабжения города в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону», — приводит его слова ТАСС. Черничук отметил, что восемь пострадавших отпустили на амбулаторное лечение, а девятого доставили в больницу с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести.

Глава «Росатома» заявил об ударе дронами по подстанции в Энергодаре
Политика
Подстанция &laquo;Радуга&raquo;

Три дрона атаковали подстанцию в 10:30 мск 3 июля, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. В результате атаки большая часть Энергодара осталась без света и воды, рассказал мэр Эдуард Сеновоз. После предыдущего удара по подстанции, который произошел 21 июня, часть города была обесточена почти 20 часов.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси неоднократно призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, в котором находится ЗАЭС.

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Теги
Запорожская АЭС Запорожская область пострадавшие АЭС Энергодар ВСУ
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