Основная часть Энергодара осталась без света и воды после атак ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Поврежденная из-за атаки дрона подстанция «Радуга» в Энергодаре была единственной, снабжающей город электричеством, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

Ранее местные власти сообщили об ударе по подстанции «Радуга», повреждение получил трансформатор. По словам Сеновоза, она единственная снабжала город электричеством после того, как 19 июня была разрушена подстанция «Луч».

«Никто не пострадал. Основная часть города сейчас находится без света и воды», — добавил он.

Энергодар с начала Россией военной операции на Украине неоднократно попадал под обстрелы и подвергался атакам беспилотников. В городе расположена Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире.

С февраля 2022 года ЗАЭС контролируют российские военные. В сентябре того же года Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР по итогам референдумов. Президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал указ о передаче ЗАЭС в федеральную собственность.