 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава «Росатома» заявил об ударе дронами по подстанции в Энергодаре

Глава «Росатома»: 8 человек пострадали при атаке на подстанцию в Энергодаре
Сюжет
Военная операция на Украине
В момент атаки на подстанции работала бригада ЗАЭС, которая восстанавливала электроснабжение, сообщил Алексей Лихачев. Пострадали восемь человек
Подстанция &laquo;Радуга&raquo;
Подстанция «Радуга» (Фото: сервис Google Street View)

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что украинские военные нанесли удар беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области, в результате пострадали восемь человек, сообщает ТАСС.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС.

По словам Лихачева, подстанция была атакована в 10:30 мск, всего было три удара дронами. Подстанция «снабжает и сам город, и относится к энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС», уточнил гендиректор «Росатома».

В момент атаки там работала бригада ЗАЭС, которая восстанавливала электроснабжение, сообщил он.

Эксперты оценили последствия подрыва ВСУ поста контроля радиации на ЗАЭС
Политика
Фото:Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press

21 июня в результате удара по подстанции «Радуга» был поврежден трансформатор, большая часть города осталась без света. Она одна снабжала электричеством Энергодар после того, как при атаке была разрушена подстанция «Луч», говорил глава города Эдуард Сеновоз. На следующий день электроснабжение восстановили.

22 июня в результате еще одной атаки на «Радугу» без электричества остались транспортный цех, типография и управление производственно-технической комплектацией ЗАЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, в котором находится ЗАЭС.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Энергодар Росатом Алексей Лихачев беспилотники Запорожская АЭС
Материалы по теме
Гросси оценил риски из-за уничтожения поста радиационного контроля ЗАЭС
Политика
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет «грешника» при атаках по ЗАЭС
Политика
Участники саммита в Швейцарии заявят о контроле Украины над ЗАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
В ЕАЭС поддержали механизм введения акциза на медицинский спирт в России Общество, 16:28
Большинство жителей ЕС одобрили идею мирных переговоров России и Украины Политика, 16:27
Глава ЦБ сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности Экономика, 16:23
Греческий клуб выкупил у «Краснодара» российского футболиста Спорт, 16:23
Как выбрать кондиционер для частного дома Недвижимость, 16:20
В Воронежской области объявили ракетную опасность Политика, 16:19
Что такое бессрочные фьючерсы в криптовалюте. Почему они так популярны Крипто, 16:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-замгубернатора ЯНАО арестовали в Москве по делу о взятке Общество, 16:14
«Пятый канал» занял место «Первого» в тройке ТВ-вещателей Технологии и медиа, 16:12
Минкультуры рекомендовало регионам следить за внешним видом артистов Общество, 16:12
Зеленский призвал Трампа озвучить план быстрого завершения конфликта Политика, 16:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:10
Бизнес владельца водки Stolichnaya признали экстремистским и изъяли Общество, 16:07
Суперкомпьютеры и букмекеры назвали разных фаворитов Евро Спорт, 16:07