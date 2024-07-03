Глава «Росатома»: 8 человек пострадали при атаке на подстанцию в Энергодаре

Глава «Росатома» заявил об ударе дронами по подстанции в Энергодаре

В момент атаки на подстанции работала бригада ЗАЭС, которая восстанавливала электроснабжение, сообщил Алексей Лихачев. Пострадали восемь человек

Подстанция «Радуга» (Фото: сервис Google Street View)

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что украинские военные нанесли удар беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области, в результате пострадали восемь человек, сообщает ТАСС.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС.

По словам Лихачева, подстанция была атакована в 10:30 мск, всего было три удара дронами. Подстанция «снабжает и сам город, и относится к энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС», уточнил гендиректор «Росатома».

В момент атаки там работала бригада ЗАЭС, которая восстанавливала электроснабжение, сообщил он.

21 июня в результате удара по подстанции «Радуга» был поврежден трансформатор, большая часть города осталась без света. Она одна снабжала электричеством Энергодар после того, как при атаке была разрушена подстанция «Луч», говорил глава города Эдуард Сеновоз. На следующий день электроснабжение восстановили.

22 июня в результате еще одной атаки на «Радугу» без электричества остались транспортный цех, типография и управление производственно-технической комплектацией ЗАЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, в котором находится ЗАЭС.