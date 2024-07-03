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Чиновникам рекомендовали ездить на «Газелях» и Lada Largus

Минпромторг включил Lada Largus и «Газель» в список автомобилей для чиновников

Минпромторг расширил список автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими, теперь в нем 14 брендов и более 40 моделей, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

В обновленный перечень включили Lada Largus и Xcite X-Cross 7, а также «Газель» и «Соболь».

Первую версию списка составили в октябре 2023 года. В него вошли автомобили Lada, УАЗ, «Москвич», Aurus, Evolute и Haval. В феврале перечень пополнили в том числе «Соллерс» и Citroën, представленный моделью C5 Aircross, которая производится в Калужской области.

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Фото:duma.gov.ru

Президент Владимир Путин в сентябре 2023 года поручил разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей. Спустя две недели думский совет единогласно принял решение об использовании депутатами только отечественных машин. По мнению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это поможет развитию российского автопрома, а «бюджетные средства останутся в стране».

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Теги
Минпромторг российские авто Lada Газель
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