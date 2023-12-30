Володин рассказал, какие машины попали в автопарк Думы перед Новым годом
С 2024 года машины депутатов заменят на отечественные — первые автомобили Lada уже поступили в гараж Госдумы, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба Думы.
«В гараж Госдумы поступили первые автомобили Lada Vesta. Депутаты будут ездить на них уже с нового года», — сказал он, добавив, что за каждым членом нижней палаты закрепят свой автомобиль российского производства.
Замена автопарка будет происходить постепенно, позднее его пополнят «Москвичи» и Aurus.
«Напомним, председатель ГД сам пользуется «Аурусом», а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3», — добавили в думской пресс-службе.
Ранее «Известия» писали, что Госдума с 1 января не будет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они не пересядут на машины отечественного производства или иностранные марки, рекомендованные Минпромторгом. В список вошли как российские, так и китайские модели, которые собираются в России, — Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, «УАЗ» и Haval.
Президент Владимир Путин в начале сентября поручил до февраля 2024 года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей. Спустя две недели совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, произведенных в стране.
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Подобные инициативы в стране обсуждались и в 1990-х. Впервые ее в 1997 году выдвинул Борис Немцов, тогда занимавший пост вице-премьера правительства. Президент Борис Ельцин поддержал предложение и выпустил распоряжение о запрете закупки иномарок для правительственных чиновников. Те жаловались на частые поломки, а cам он продолжал ездить на Mercedes. В итоге два года спустя Ельцин отменил распоряжение.
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