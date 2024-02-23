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В перечень машин для чиновников добавили Citroen

Минпромторг расширил перечень машин для госслужащих до 12 брендов и 35 моделей
Первую версию списка сформировали осенью 2023 года, туда вошли Lada, «УАЗ», «Москвич» и Aurus. Теперь в перечень добавили модели Citroen и «Соллерс»
Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross (Фото: Robert Hradil / Getty Images)

Минпромторг расширил список автомобилей для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, говорится в сообщении ведомства (есть у РБК); теперь в нем 12 брендов и более 35 моделей.

В обновленный перечень включили SWM (модели G05 Pro и G01), «Соллерс» (ST6), Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7), BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), «Амберавто» (А5), и Citroen, представленный моделью C5 Aircross, которая производится в Калужской области. 15 февраля Reuters сообщил, что компания «Автомобильные технологии» начала выпускать на калужском заводе Stellentis, который покинул Россию, новые модели Citroen в сотрудничестве с китайскими партнерами.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Также в списке, как и ранее, указаны:

  • Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);
  • «УАЗ» (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР);
  • Aurus (модели: Senat, Komendant);
  • «Москвич» (модели: 3, 3е, 6);
  • Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky);
  • Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

В Минпромторге уточнили, что в список входят автомобили с российским VIN-номером (код, который позволяет идентифицировать автомобиль и получить по нему информацию, в частности, наименование производителя, год выпуска, место выпуска, комплектация), которые производятся в России в рамках специальных инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации продукции.

Президент Владимир Путин в прошлом сентябре поручил правительству и Управлению делами президента разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей. Позднее Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только  машин, произведенных в России. По мнению спикера Вячеслава Володина, это поможет развитию российского автопрома, а «бюджетные средства останутся в стране".

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Citroen «Соллерс» Автомобили чиновники госслужащие
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