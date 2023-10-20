Минпромторг составил список автомобилей для чиновников
Минпромторг подготовил список автомобилей для приоритетного использования госслужащими, в нем российские и китайский бренды — Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, «УАЗ» и Haval. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
На сегодняшний день Минпромторгом рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей:
- Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);
- «УАЗ» (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР);
- Aurus (модели: Senat, Komendant);
- «Москвич» (модели: 3, 3е, 6);
- Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky);
- Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).
В перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в России в рамках специнвестконтрактов, уточнили в министерстве. Там также уточнили, что закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в этом году не менее 3,2 тыс. баллов), может осуществляться по специальному разрешению.
Президент Владимир Путин в начале сентября поручил правительству и Управлению делами президента до февраля 2024 года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей. Спустя две недели совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, произведенных в стране.
По мнению спикера Вячеслава Володина, это поможет развитию российского автопрома, а «бюджетные средства останутся в стране». Ранее он говорил, что в Думе уже начали заменять автомобили, используемые в служебных целях в Москве, отечественными марками «по мере выбытия».
Подобные инициативы в стране обсуждались и в 1990-х. Впервые идею пересадить чиновников на отечественный автопром в 1997 году выдвинул Борис Немцов, тогда занимавший пост вице-премьера правительства. Президент Борис Ельцин поддержал предложение и выпустил распоряжение о запрете закупки иномарок для правительственных чиновников. Те жаловались на частые поломки, а cам президент продолжил ездить на Mercedes. В итоге два года спустя Ельцин отменил распоряжение.
В середине июня 2022 года гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что госслужащие пока не могут пересесть на автомобили Lada отечественного производства из-за стоимости и качества. В то же время глава АвтоВАЗа (производит автомобили Lada) Максим Соколов говорил телеканалу РБК, что считает отличной идею пересадить 2,5 млн российских чиновников на отечественные машины.