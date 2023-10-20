Минпромторг составил список автомобилей для чиновников

Путин ранее поручил разработать меры, чтобы пересадить чиновников на отечественные автомобили до февраля 2024 года. В список таких машин вошли как российские, так и китайские модели, которые собираются в России

Автомобиль Aurus Senat (Фото: Андрей Любимов / РБК) Автомобиль Aurus Komendant (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС) Автомобиль Evolute I-Sky (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Электромобили Evolute i-Joi и Evolute i-Pro (Фото: Александр Рюмин / ТАСС) Автомобиль Haval Dargo (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС) Автомобиль Haval F7x (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости) Автомобиль Haval Jolion (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости) Автомобиль Haval H9 (Фото: Илья Питалев / РИА Новости) Автомобили «Москвич 3» и «Москвич 6» (Фото: Владимир Гердо / ТАСС) Автомобиль «Москвич 3е» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Минпромторг подготовил список автомобилей для приоритетного использования госслужащими, в нем российские и китайский бренды — Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, «УАЗ» и Haval. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На сегодняшний день Минпромторгом рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей:

Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);

«УАЗ» (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР);

Aurus (модели: Senat, Komendant);

«Москвич» (модели: 3, 3е, 6);

Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky);

Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

В перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в России в рамках специнвестконтрактов, уточнили в министерстве. Там также уточнили, что закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в этом году не менее 3,2 тыс. баллов), может осуществляться по специальному разрешению.

Президент Владимир Путин в начале сентября поручил правительству и Управлению делами президента до февраля 2024 года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей. Спустя две недели совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, произведенных в стране.



По мнению спикера Вячеслава Володина, это поможет развитию российского автопрома, а «бюджетные средства останутся в стране». Ранее он говорил, что в Думе уже начали заменять автомобили, используемые в служебных целях в Москве, отечественными марками «по мере выбытия».