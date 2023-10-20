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Минпромторг составил список автомобилей для чиновников

Минпромторг составил список из российских и китайских автомобилей для чиновников
Путин ранее поручил разработать меры, чтобы пересадить чиновников на отечественные автомобили до февраля 2024 года. В список таких машин вошли как российские, так и китайские модели, которые собираются в России

Автомобиль Aurus Senat
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Автомобиль Aurus Komendant 
(Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)
Автомобиль Evolute I-Sky
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Электромобили Evolute i-Joi и Evolute i-Pro
(Фото: Александр Рюмин / ТАСС)
Автомобиль Haval Dargo
(Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)
Автомобиль Haval F7x
(Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)
Автомобиль Haval Jolion
(Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)
Автомобиль Haval H9
(Фото: Илья Питалев / РИА Новости)
Автомобили «Москвич 3» и «Москвич 6»
(Фото: Владимир Гердо / ТАСС)
Автомобиль «Москвич 3е» 
(Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Минпромторг подготовил список автомобилей для приоритетного использования госслужащими, в нем российские и китайский бренды — Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, «УАЗ» и Haval. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На сегодняшний день Минпромторгом рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей:

  • Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);
  • «УАЗ» (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР);
  • Aurus (модели: Senat, Komendant);
  • «Москвич» (модели: 3, 3е, 6);
  • Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky);
  • Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

В перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в России в рамках специнвестконтрактов, уточнили в министерстве. Там также уточнили, что закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в этом году не менее 3,2 тыс. баллов), может осуществляться по специальному разрешению.

Президент Владимир Путин в начале сентября поручил правительству и Управлению делами президента до февраля 2024 года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей. Спустя две недели совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, произведенных в стране.

По мнению спикера Вячеслава Володина, это поможет развитию российского автопрома, а «бюджетные средства останутся в стране». Ранее он говорил, что в Думе уже начали заменять автомобили, используемые в служебных целях в Москве, отечественными марками «по мере выбытия».

Подобные инициативы в стране обсуждались и в 1990-х. Впервые идею пересадить чиновников на отечественный автопром в 1997 году выдвинул Борис Немцов, тогда занимавший пост вице-премьера правительства. Президент Борис Ельцин поддержал предложение и выпустил распоряжение о запрете закупки иномарок для правительственных чиновников. Те жаловались на частые поломки, а cам президент продолжил ездить на Mercedes. В итоге два года спустя Ельцин отменил распоряжение.

В середине июня 2022 года гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что госслужащие пока не могут пересесть на автомобили Lada отечественного производства из-за стоимости и качества. В то же время глава АвтоВАЗа (производит автомобили Lada) Максим Соколов говорил телеканалу РБК, что считает отличной идею пересадить 2,5 млн российских чиновников на отечественные машины.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Маргарита Овсянникова
машины Минпромторг чиновники
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