Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить удары по Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и призвал немедленно их прекратить, об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ на своем официальном канале в соцсети X.

Гросси рассказал, что ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников. Он напомнил, что такие удары представляют угрозу ядерной безопасности.

«Повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизням людей и должны прекратиться», — говорится в сообщении.

Сегодня пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию «Радуга» в Энергодаре пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Кроме того, на подстанции были повреждены оба трансформатора. Большая часть Энергодара осталась без света и воды.

В 2022 году Гросси назвал обстрелы ЗАЭС «игрой с огнем», призвав прекратить огонь, кто бы его ни вел. Глава МАГАТЭ подчеркнул необходимость как можно скорее создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, обратившись к Украине и России. В июне 2024 года он также призывал прекратить атаки на инфраструктуру Энергодара, заявив, что это «совершенно неприемлемо и противоречит основам безопасности и конкретным принципам, принятым единогласно».