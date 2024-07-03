При атаке на Новороссийск два коммерческих помещения получили повреждения

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Два коммерческих помещения и одна квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

По его словам, обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы уже завершено. Пострадавших в результате атаки не было, а повреждения в квартире и двух коммерческих помещениях незначительные.

В ночь на 3 июля Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров со стороны Украины. В городе включили сирену тревоги. Кравченко порекомендовал местным жителям не выходить на улицу, тем более на набережную к морю. Из-за атаки автомобильное движение в районе набережной, от улицы Исаева до Алексино, ограничивали. По данным Минобороны, за ночь уничтожили два безэкипажных катера.

1 июля в Новороссийске объявили ракетную опасность. В городе тоже звучали сирены. В тот день ракетной атаке подвергся Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы были уничтожены пять воздушных целей. Их осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Никто из людей не пострадал, повреждения получили дом и три машины.