 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Подмосковье и под Новороссийском уничтожили БПЛА и морские дроны

В Подмосковье и еще трех регионах сбили 10 БПЛА и уничтожили два морских дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
10 дронов были сбиты над Подмосковьем, Белгородской и Брянской областями
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

За ночь российские силы ПВО сбили десять беспилотников, также были уничтожены два безэкипажных катера. Один из дронов был сбит в Подмосковье, пять — над Белгородской областью, четыре — над Брянской. Катера были уничтожены в Черном море, они двигались в направлении Новороссийска (Краснодарский край), сообщило Минобороны.

Об отражении атаки беспилотных катеров этой ночью сообщал мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он порекомендовал местным жителям не выходить на улицу, «тем более на набережную к морю».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее отчитался об уничтожении четырех БПЛА над территориями Трубчевского и Комаричского районов. По его словам, никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков об атаке беспилотников последний раз сообщал накануне вечером — тогда были атакованы села Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. В результате один мужчина получил осколочные ранения.

В Новороссийске перекроют пляжи и набережную после атаки беспилотников
Политика
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Накануне Минобороны отчитывалось об уничтожении четырех беспилотников над Брянской областью, еще четырех — над Белгородской областью и трех — над Крымом.

Об уничтожении дронов над Московской областью военное ведомство в последний раз сообщало 27 июня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны Подмосковье беспилотники дроны Новороссийск Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о девяти уничтоженных самолетах ВСУ за сутки
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении пяти Су-27 на аэродроме в Миргороде
Политика
Минобороны сообщило о взятии сел Спорное и Новоалександровка в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Суд обязал СК частично прекратить преследование похитителя Авраама Руссо Общество, 08:48
Умер сценарист «Китайского квартала» Роберт Таун Общество, 08:41
В Госдуме предложили сделать День семьи выходным для многодетных Общество, 08:31
Лукашенко подписал закон об амнистии Политика, 08:17
Минобороны отчиталось об уничтожении еще одного танка М1 Abrams Политика, 08:05
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 08:03
Как ЕС ужесточил меры по недопущению обхода антироссийских санкций Экономика, 08:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Одессе прозвучал взрыв Политика, 07:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:42
В Белом доме запланировали две встречи из-за провальных дебатов Байдена Политика, 07:38
Ликвидация брокера «Открытие» привела к казусу с клиентскими комиссиями Инвестиции, 07:30
Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей под Волчанском Политика, 07:29
В Подмосковье и под Новороссийском уничтожили БПЛА и морские дроны Политика, 07:21
Банки нашли данные легальных магазинов в базе подозрительных счетов от ЦБ Финансы, 07:00