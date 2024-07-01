В Новороссийске объявили ракетную опасность

Новороссийск (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

В Новороссийске объявили режим ракетной опасности, сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Ракетная опасность», — написал Кравченко.

Примерно в это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По словам губернатора Михаила Развожаева, российские средства ПВО отражали ракетную атаку над городом.

Так, в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы были уничтожены четыре воздушные цели. Их осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, уточнил Развожаев.