Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки беспилотных катеров

В Новороссийске зазвучала сирена тревоги. Мэр Кравченко объяснил, что в городе отражают атаку безэкипажных катеров. Он попросил местных жителей не выходить на улицу, в том числе на набережную, позже там перекрыли движение

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Новороссийске включили сирену тревоги из-за опасности атаки беспилотных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака безэкипажных катеров», — написал Кравченко в телеграм-канале.

Он порекомендовал местным жителям не выходить на улицу, «тем более на набережную к морю».

Позже Кравченко рассказал, что в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Мэр также предупредил об ограничении движения в районе набережной, от улицы Исаева до Алексино.

1 июля в Новороссийске объявили ракетную опасность. В городе тоже звучали сирены.

В тот день Севастополь подвергся ракетной атаке. По словам губернатора Михаила Развожаева, в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы были уничтожены пять воздушных целей. Их осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Никто из людей не пострадал, но были повреждены один дом, три машины, произошел пожар в лесополосе, сообщил Развожаев.