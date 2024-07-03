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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки беспилотных катеров

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Военная операция на Украине
В Новороссийске зазвучала сирена тревоги. Мэр Кравченко объяснил, что в городе отражают атаку безэкипажных катеров. Он попросил местных жителей не выходить на улицу, в том числе на набережную, позже там перекрыли движение
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Новороссийске включили сирену тревоги из-за опасности атаки беспилотных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака безэкипажных катеров», — написал Кравченко в телеграм-канале.

Он порекомендовал местным жителям не выходить на улицу, «тем более на набережную к морю».

Позже Кравченко рассказал, что в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Мэр также предупредил об ограничении движения в районе набережной, от улицы Исаева до Алексино.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

1 июля в Новороссийске объявили ракетную опасность. В городе тоже звучали сирены.

В тот день Севастополь подвергся ракетной атаке. По словам губернатора Михаила Развожаева, в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы были уничтожены пять воздушных целей. Их осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Никто из людей не пострадал, но были повреждены один дом, три машины, произошел пожар в лесополосе, сообщил Развожаев.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Новороссийск Краснодарский край беспилотники сирена
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