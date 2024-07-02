Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили пятый дрон за день

Над Брянской областью сбили пятый дрон за день

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны сбили в Брянской области пятый дрон за день, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, с полуночи четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над Трубчевским районом, один — над Суражским. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

28 июня 2024 года Брянск подвергся атаке украинского беспилотника, системы радиоэлектронной борьбы подавили аппарат, но при падении он частично повредил крышу административного здания.

Брянская область после начала Россией военной операции регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Украины. Только в ночь на 23 июня 2024 года в области сбили 30 аппаратов, пострадавших и разрушений не было, 1 июля над Брянской областью сбили еще 18 беспилотников, информации о пострадавших и разрушениях также не поступало.