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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили пятый дрон за день

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили пятый дрон за день
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны сбили в Брянской области пятый дрон за день, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, с полуночи четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над Трубчевским районом, один — над Суражским. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Над Брянской областью уничтожили третий беспилотник за ночь
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

28 июня 2024 года Брянск подвергся атаке украинского беспилотника, системы радиоэлектронной борьбы подавили аппарат, но при падении он частично повредил крышу административного здания.

Брянская область после начала Россией военной операции регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Украины. Только в ночь на 23 июня 2024 года в области сбили 30 аппаратов, пострадавших и разрушений не было, 1 июля над Брянской областью сбили еще 18 беспилотников, информации о пострадавших и разрушениях также не поступало.

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Александр Богомаз Брянская область ПВО дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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