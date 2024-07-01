Над Брянской областью сбили девять беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили девять беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, семь из них сбили над Трубчевским районом, еще два — над Карачевским. Информации о пострадавших и разрушениях нет, добавил глава региона.

Ранее ночью в Курской, Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов. После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам дронов.

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