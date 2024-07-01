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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили девять беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили девять беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, семь из них сбили над Трубчевским районом, еще два — над Карачевским. Информации о пострадавших и разрушениях нет, добавил глава региона.

Ранее ночью в Курской, Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов. После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам дронов.

Материал дополняется.

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Брянская область беспилотники ПВО Александр Богомаз
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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