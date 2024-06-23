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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью за ночь уничтожили 30 дронов

Богомаз: над Брянской областью за ночь уничтожили 30 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны пытались атаковать несколько районов Брянской области. Богомаз сообщил, что никто не пострадал, разрушений нет

В ночь на 23 июня силы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

«Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены», — написал он.

Количество сбитых ночью над Брянской областью дронов увеличилось до 23
Политика
Губернатор Брянской области Александр Богомаз

По словам Богомаза, атакам подверглись Суражский, Выгоничский, Клинцовский, Брянский, Трубчевский, Брасовский, Почепский районы, Новозыбковский и Стародубский муниципальные округа.

Об отражении атаки дронов этой ночью сообщил также смоленский губернатор Василий Анхин. ПВО работала над Смоленском и Ярцево,

Министерство обороны и власти российских регионов регулярно сообщают об атаках или перехвате беспилотников после начала военных действий на Украине.  В начале апреля президент Владимир Путин поручил повысить долю российских компонентов в производстве систем защиты от БПЛА

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Дарья Беспалько, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Богомаз Брянская область Военная операция на Украине
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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