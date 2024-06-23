Над Брянской областью за ночь уничтожили 30 дронов
В ночь на 23 июня силы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз
«Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены», — написал он.
По словам Богомаза, атакам подверглись Суражский, Выгоничский, Клинцовский, Брянский, Трубчевский, Брасовский, Почепский районы, Новозыбковский и Стародубский муниципальные округа.
Об отражении атаки дронов этой ночью сообщил также смоленский губернатор Василий Анхин. ПВО работала над Смоленском и Ярцево,
Министерство обороны и власти российских регионов регулярно сообщают об атаках или перехвате беспилотников после начала военных действий на Украине. В начале апреля президент Владимир Путин поручил повысить долю российских компонентов в производстве систем защиты от БПЛА
Упал — поднялся.
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