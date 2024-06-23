Богомаз: над Брянской областью за ночь уничтожили 30 дронов

Над Брянской областью за ночь уничтожили 30 дронов

Дроны пытались атаковать несколько районов Брянской области. Богомаз сообщил, что никто не пострадал, разрушений нет

В ночь на 23 июня силы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

«Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены», — написал он.

По словам Богомаза, атакам подверглись Суражский, Выгоничский, Клинцовский, Брянский, Трубчевский, Брасовский, Почепский районы, Новозыбковский и Стародубский муниципальные округа.

Об отражении атаки дронов этой ночью сообщил также смоленский губернатор Василий Анхин. ПВО работала над Смоленском и Ярцево,

Министерство обороны и власти российских регионов регулярно сообщают об атаках или перехвате беспилотников после начала военных действий на Украине. В начале апреля президент Владимир Путин поручил повысить долю российских компонентов в производстве систем защиты от БПЛА