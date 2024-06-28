Дрон попал в административное здание в Брянске
Брянск подвергся атаке украинского беспилотника, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили аппарат, но при падении он частично повредил крышу административного здания. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал он в телеграм-канале, не уточнив, о каком здании идет речь, и есть ли пострадавшие.
Богомаз в течение ночи докладывал о пяти сбитых БПЛА в регионе, во всех случаях пострадавших и разрушений не было.
Брянская область после начала Россией военной операции регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Украины. Только в ночь на 23 июня в области сбили 30 аппаратов, пострадавших и разрушений также не было.
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