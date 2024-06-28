 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Дрон попал в административное здание в Брянске

Губернатор Богомаз: дрон попал в административное здание в Брянске
Сюжет
Военная операция на Украине
Брянский губернатор не уточнил, какой структуре принадлежало пострадавшее здание
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Брянск подвергся атаке украинского беспилотника, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили аппарат, но при падении он частично повредил крышу административного здания. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал он в телеграм-канале, не уточнив, о каком здании идет речь, и есть ли пострадавшие.

Богомаз в течение ночи докладывал о пяти сбитых БПЛА в регионе, во всех случаях пострадавших и разрушений не было.

Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов над пятью регионами
Политика

Брянская область после начала Россией военной операции регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Украины. Только в ночь на 23 июня в области сбили 30 аппаратов, пострадавших и разрушений также не было.

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Брянск Александр Богомаз беспилотники дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области
Политика
Брянский губернатор сообщил о второй атаке беспилотников за полчаса
Политика
Над Тверской областью сбили два беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
Зрители CNN назвали победителя дебатов между Байденом и Трампом Политика, 07:55
Дрон попал в административное здание в Брянске Политика, 07:52
Президент Боливии отверг обвинения в причастности к попытке переворота Политика, 07:41
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 07:40
Жители городов-миллионников предпочли игристое, ликерное и кагор Вино, 07:36
Байден назвал условие для третьей мировой войны Политика, 07:29
Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов над пятью регионами Политика, 07:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посол США объяснил, почему Китай «просчитался насчет помощи России» Политика, 07:24
Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом» Политика, 07:15
Белоусов поручил принять меры из-за дронов США над Черным морем⁠ Политика, 07:09
«Синдром Лебовски». Почему мужчины на Западе отказываются работать Pro, 07:00
Трамп заявил, что Украина «не побеждает в войне» Политика, 06:45
На месте схода поезда в Коми восстановили движение Общество, 06:41
Байден и Трамп оценили свой возраст Политика, 06:37