Над Брянской областью уничтожили третий беспилотник за ночь
Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Разрушений и пострадавших не было, сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.
С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов, в том числе и Брянская область.
В ночь на 2 июля Брянская область еще два раза подверглась атаке дронов. В регионе сначала сбили беспилотник самолетного типа над Суражским районом, затем — еще один над территорией Трубчевского района.