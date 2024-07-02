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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью уничтожили третий беспилотник за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Разрушений и пострадавших не было, сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.

Над Брянской областью сбили 18 беспилотников
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов, в том числе и Брянская область.

В ночь на 2 июля Брянская область еще два раза подверглась атаке дронов. В регионе сначала сбили беспилотник самолетного типа над Суражским районом, затем — еще один над территорией Трубчевского района.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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