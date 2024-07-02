Над Брянской областью уничтожили третий беспилотник за ночь

Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Разрушений и пострадавших не было, сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов, в том числе и Брянская область.

В ночь на 2 июля Брянская область еще два раза подверглась атаке дронов. В регионе сначала сбили беспилотник самолетного типа над Суражским районом, затем — еще один над территорией Трубчевского района.