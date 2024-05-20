Лавров заявил о резонансе в мире от заявлений Путина и Си Цзиньпина

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Александр Рюмин / Sputnik / Reuters)

Совместно заявление, сделанное по итогам государственного визита президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, вызвало резонанс с мире и поставило новые задачи. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на встрече со своим китайским коллегой Ван И в Астане.

Глава МИД России отметил, что поездка Путина в Китай «подчеркнула особый характер наших отношений, отношений стратегического взаимодействия и всестороннего партнерства». Он также добавил, что совместное заявление лидеров об углублении двусторонних отношений «вызвало широкий резонанс во всем мире, в том числе в ООН, и начертало новые задачи» в контексте вывода диалога Москвы и Пекина на еще более высокий, насыщенный уровень.

Кроме того, Лавров напомнил, что Путин и Си Цзиньпин еще встретятся на саммите ШОС в июле в Астане, а затем в рамках конференции БРИКС в октябре в Казани. Кроме того, готовятся мероприятия к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Лидеры государств приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В документе отмечается, что современные российско-китайские отношения представляют собой более продвинутую форму межгосударственного взаимодействия по сравнению с военно-политическими союзами времен холодной войны, не носят блокового и конфронтационного характера, не направлены против третьих стран.

Всего в присутствии руководителей двух стран российская и китайская стороны подписали более десяти совместных документов.