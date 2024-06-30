Си Цзиньпин посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин со 2 по 6 июля посетит Таджикистан и Казахстан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Центрального народного правительства Китая.
«Со 2 по 6 июля председатель КНР Си Цзиньпин <...> совершит государственные визиты в обе страны по приглашению президента Республики Казахстан [Касым-Жомарта] Токаева и президента Республики Таджикистан [Эмомали] Рахмона», — говорится в сообщении.
Глава Китая также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
Саммит ШОС в 2024 году состоится 4 июля, он пройдет во Дворце независимости в Астане.
По данным МИД Казахстана, в мероприятии примут участие главы Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана.
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