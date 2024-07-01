В Белгородской области решили установить 300 бетонных укрытий

Гладков: в Белгородской области выделят 100 млн рублей на бетонные укрытия

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В приграничных районах Белгородской области установят 300 бетонных укрытий, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Под эту задачу выделят 100 млн рублей.

«На прошлой неделе депутаты областной думы приняли решение: 100 млн рублей будет выделено на бетонные укрытия, 300 штук», — сообщил Гладков в утреннем видеосообщении. По его словам, укрытия установят вдоль государственной границы в приграничных районах.

Оперативная обстановка в регионе остается сложной, поэтому главная задача властей — обеспечить безопасность местных жителей, подчеркнул губернатор.

С начала военной спецоперации на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 4 февраля 2023 года губернатор Вячеслав Гладков ввел в регионе бессрочный уровень террористической угрозы.

В области периодически объявляют ракетную опасность, регион атакуют украинские беспилотники. 1 июля из-за «внешнего воздействия на энергообъект» в Белгородской области начались проблемы с электроснабжением.