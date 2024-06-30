В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
Губернатор попросил местных жителей спуститься в подвал и ждать отбоя сигнала.
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