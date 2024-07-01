В Белгороде начались перебои с подачей электричества

В Белгороде начались сбои со светом после «воздействия на энергообъект»

Ракетную тревогу в Белгороде на время перебоев со светом будут объявлять из громкоговорителей на автомобилях, власти также предупредили о возможных проблемах с водоснабжением

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Белгороде и некоторых районах области наблюдаются сбои в подаче электроэнергии, в «Белгородэнерго» объясняют происходящее «внешним воздействием на энергообъект», сообщила мэрия.

Ракетную опасность в районах, где пропал свет, будут объявлять через мобильные громкоговорители. Речь идет об автомобилях с громкоговорителями, уточняет GO31.

Часть светофоров в Белгороде перестала работать, может быть нарушена подача воды, водоканал задействовал генераторы, предупредили власти. Сотрудники энергокомпании приступили к переводу снабжения на резервные мощности, соцобъекты обеспечиваются электричеством от передвижных источников.

«Несмотря на сложную ситуацию, мы обладаем всеми ресурсами, чтобы её исправить», — заверил губернатор Вячеслав Гладков, цитирует его канал «Белгород № 1».

Свет «в связи с технологическим нарушением на сетях» пропал и в Шебекино, из-за чего снизилось давление в системе водоснабжения, прекращена подача воды.

РБК направил запрос в «Белгородэнерго».

Власти региона не уточнили характер повреждений энергообъекта. Белгородская область с начала Россией военной операции регулярно попадает под обстрел и удары БПЛА с украинской стороны.

Этой ночью губернатор сообщал об атаке украинских беспилотников: «Имеются повреждения на линиях электропередачи, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны».