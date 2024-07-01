 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде начались сбои со светом после «воздействия на энергообъект»

В Белгороде начались перебои с подачей электричества
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракетную тревогу в Белгороде на время перебоев со светом будут объявлять из громкоговорителей на автомобилях, власти также предупредили о возможных проблемах с водоснабжением
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Белгороде и некоторых районах области наблюдаются сбои в подаче электроэнергии, в «Белгородэнерго» объясняют происходящее «внешним воздействием на энергообъект», сообщила мэрия.

Ракетную опасность в районах, где пропал свет, будут объявлять через мобильные громкоговорители. Речь идет об автомобилях с громкоговорителями, уточняет GO31.

Часть светофоров в Белгороде перестала работать, может быть нарушена подача воды, водоканал задействовал генераторы, предупредили власти. Сотрудники энергокомпании приступили к переводу снабжения на резервные мощности, соцобъекты обеспечиваются электричеством от передвижных источников.

«Несмотря на сложную ситуацию, мы обладаем всеми ресурсами, чтобы её исправить», — заверил губернатор Вячеслав Гладков, цитирует его канал «Белгород № 1».

Свет «в связи с технологическим нарушением на сетях» пропал и в Шебекино, из-за чего снизилось давление в системе водоснабжения, прекращена подача воды.

РБК направил запрос в «Белгородэнерго».

Власти Харькова сообщили о погибшем и раненых после удара по предприятию
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти региона не уточнили характер повреждений энергообъекта. Белгородская область с начала Россией военной операции регулярно попадает под обстрел и удары БПЛА с украинской стороны.

Этой ночью губернатор сообщал об атаке украинских беспилотников: «Имеются повреждения на линиях электропередачи, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны».

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Белгород Белгородская область электричество Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил об ударе дронами-камикадзе по многоквартирному дому
Политика
В Одесской области прогремели взрывы
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке на Севастополь Политика, 10:54
Погромы и слезоточивый газ: ночь после выборов во Франции. Видео Политика, 10:53
Как нанороботы помогут людям жить дольше 120 лет. Причем довольно скоро Pro, 10:52
На Крымском мосту скопилось более 1000 машин Общество, 10:43
Артем Дзюба не вошел в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ без контракта Спорт, 10:37
В Алтайском крае автобус наехал на остановку с людьми Общество, 10:35
Вызывайте аудитора: какие тайны вскроет финансовая проверка бизнеса Pro, 10:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Сбермаркет» — о ключевых трендах на рынке e-commerce и e-grocery Отрасли, 10:32
В Туве объявили режим ЧС из-за большого числа лесных пожаров Общество, 10:31
Суд счел мат и клевету в домовом чате поводом для штрафа Общество, 10:30
Что такое накопительная пенсия и как можно ее получить с 1 июля Инвестиции, 10:30
«СберМаркет» теперь «Купер»: сервис объявил о ребрендинге Отрасли, 10:26
Биткоин подорожал более чем на $4 тыс. за выходные Крипто, 10:18
Польша ввела ограничения на въезд и выезд для украинских дальнобойщиков Политика, 10:15