 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде в пятый раз за день объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Жителей Белгород и Белгородского района, а также Шебекино и Шебекинского округа предупредили об опасности атаки ракет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он посоветовал всем людям спуститься в подвал или другое укрытие и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и на подлете к городу
Политика
Фото:Global Look Press

19 июня в Белгородской области несколько раз объявляли ракетную опасность. Сначала в 8:31, она продлилась 16 минут, до 8:47 мск. Затем с 10:59 до 11:23 и с 11:37 до 12:05 мск. В 12:40 мск снова объявили о ракетной опасности, сигнал отменили в 12:56 мск.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Белгородская область ракеты опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и на подлете к городу
Политика
В Белгороде объявили ракетную опасность через полчаса после отбоя тревоги
Политика
В Белгороде сработала ПВО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 93,3 (-2,09) Инвестиции, 18 июн, 17:26 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 87,04 (-2,01) Инвестиции, 18 июн, 17:26
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро более чем на ₽4 Инвестиции, 17:26
Спасут ли валютные облигации и флоатеры от инфляции и в чем риски Pro, 17:22
Ким Чен Ын проехал за рулем «Ауруса» вместе с Путиным Политика, 17:21
В Пхеньяне прошел прием в честь визита Путина. Видео Политика, 17:07
Мэр Харькова сообщил об ударе по окраине города Политика, 17:02
Курс стейблкоина USDT просел ниже 90 руб. Крипто, 16:59
Зеленский подписал закон о штрафах «за нюдсы и дикпики» Общество, 16:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Райцентр в Белгородской области попал под обстрел реактивной артиллерии Политика, 16:40
«Вкусно — и точка» убрала из меню чиабатту с тунцом на фоне отравлений Общество, 16:39
В «Спартаке» ответили на вопрос о покупке Глушенкова, Горшкова и Месси Спорт, 16:34
«Грузинский национальный легион» включили в перечень террористов Политика, 16:33
FT узнала о краже не менее $120 млн из банков на севере Газы Политика, 16:32
МИД Швейцарии не объяснил пропажу подписи Руанды под коммюнике по Украине Политика, 16:31
Албания забила Хорватии на 11-й минуте. Что происходит на Евро Спорт, 16:26