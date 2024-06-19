В Белгороде в пятый раз за день объявили ракетную опасность
Жителей Белгород и Белгородского района, а также Шебекино и Шебекинского округа предупредили об опасности атаки ракет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он посоветовал всем людям спуститься в подвал или другое укрытие и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
19 июня в Белгородской области несколько раз объявляли ракетную опасность. Сначала в 8:31, она продлилась 16 минут, до 8:47 мск. Затем с 10:59 до 11:23 и с 11:37 до 12:05 мск. В 12:40 мск снова объявили о ракетной опасности, сигнал отменили в 12:56 мск.
Упал — поднялся.
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