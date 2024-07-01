Песков назвал условие для начала переговоров Москвы и Киева

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия открыта для любого диалога по Украине, в том числе с участием посредников, если это позволит достичь ранее поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского насчет возможности переговоров через посредников, в качестве которых могут выступить любые страны по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре.

«Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

«Украина может найти модель [переговоров], при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение», — отметил Зеленский.

Он пояснил, что речь идет о формате, когда представители готовят решение того или иного кризиса, «а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, должен разбираться с представителями Российской Федерации».

В конце мая Путин заявлял, что к переговорам можно вернуться «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и Турции и, исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле».

Ранее Зеленский требовал выхода на границы 1991 года, прежде чем начинать переговоры. Однако в конце марта этого года президент допустил, что переговоры могут начаться до этого момента с условием возвращения Киевом контроля над территориями, утраченными после февраля 2022 года.

Россия настаивает на выводе украинских войск из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Также среди требований — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, отмена всех западных санкций против России и другие.