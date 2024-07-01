Пекарню в Волжском закрыли после отравления пяти человек салатом «Цезарь»
Пекарню в городе Волжский Волгоградской области временно закрыли после отравления пяти человек, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«В связи с выявленными нарушениями введен временный запрет деятельности пекарни, материалы направлены в суд», — говорится в публикации. По данным ведомства, пострадавшие отравились продукций в пекарне «Печка», расположенной на улице Харламова. Как отмечает «Высота 102», среди пострадавших есть шестилетний ребенок. Портал V1 пишет, что причиной острой кишечной инфекции стал салат «Цезарь».
Ранее региональное управление Следственного комитета завело дело по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающих требованиям безопасности — ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса. По статье грозит до двух лет лишения свободы.
В июне в нескольких регионах России произошла вспышка ботулизма. Пострадавшие ели салат «Лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта», сообщил Роспотребнадзор. Минздрав 26 июня отчитался, что из больниц выписали 232 человека, переболевших ботулизмом, еще 148 находятся на лечении. Известно об одном погибшем — это 21-летний житель Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде и обратился за помощью не сразу, а после возвращения в Кострому.
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