В Волгоградской области несколько человек отравились готовыми салатами

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В городе Волжском в Волгоградской области семья с шестилетним ребенком отравилась салатами из местной пекарни, сообщает управление Следственного комитета по региону.

«В ходе мониторинга средств массовой информации 28 июня текущего года выявлены публикации, в которых сообщалось о том, что в городе Волжском несколько человек, в том числе шестилетний ребенок, отравились салатами, купленными в местной пекарне», — говорится в сообщении.

По данным агентства «Волгоград онлайн», семья купила салаты «Цезарь» в пекарне «Печка» вечером 26 июня, в ночь после употребления салатов у всех членов семьи начались одинаковые симптомы с температурой до 39 градусов.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их госпитализировали в местную больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В июне в нескольких регионах России произошла вспышка ботулизма после употребления салатов. По данным Минздрава на 20 июня, более 300 человек госпитализировали.

Пострадавшие ели салат «Лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта», сообщал Роспотребнадзор.