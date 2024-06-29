 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Маск словом «лол» прокомментировал пост о победе Байдена на дебатах

Маск словом «лол» прокомментировал пост о победе Байдена на дебатах с Трампом
Сюжет
Выборы президента США
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Frederic Legrand / COMEO / Shutterstock)

Американский бизнесмен Илон Маск посмеялся над постом Демократической партии о победе действующего президента США Джо Байдена на дебатах с кандидатом на выборах главы государства Дональдом Трампом.

Дебаты прошли накануне, 28 июня. Демократы после их окончания опубликовали в соцести X (Twitter) пост с фотографией Байдена и подписью: «Победитель сегодняшних дебатов».

Маск сделал репост этой публикации и написал: «Лол».

Ранее бизнесмен также назвал дебаты «подготовкой к замене» президента. После их завершения он пошутил, что победу одержали мемы.

NYT назвала Байдена «тенью» и призвала его выйти из президентской гонки
Политика
Дональд Трамп и Джо Байден

Первые президентские дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 27 на 28 июня, организатором выступил CNN. 67% зрителей дебатов присудили победу Трампу, действующего главу государства поддержали 33% респондентов, следует из результатов опроса телеканала.

По информации Bloomberg, из-за провального выступления Байдена в Демократической партии стали думать о том, чтобы снять его кандидатуру с выборов. Такие призывы звучат и со стороны общественности — например, с соответствующим заявлением выступила редакционная коллегия крупнейшей в США газеты The New York Times.

Сам Байден также признал, что его выступление на дебатах было не самым удачным. «Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю, — я знаю, как говорить правду!» — ответил он на критику в свой адрес.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Персоны
Илон Маск Джо Байден Дональд Трамп дебаты выборы президента
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Bloomberg сообщил об идеях заменить Байдена после дебатов с Трампом
Политика
Байден признал, что не так хорош на дебатах, как раньше
Политика
CNN сообщил об «опустошении» в Белом доме после дебатов Байдена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Роспотребнадзор начал расследование после отравления 30 детей в Пензе Общество, 20:29
Маск словом «лол» прокомментировал пост о победе Байдена на дебатах Политика, 20:23
Клуб НХЛ выбрал на драфте самого ценного игрока Кубка Гагарина Спорт, 20:22
Швейцария удвоила преимущество в матче с Италией. Что происходит на Евро Спорт, 20:19
Суд оправдал 28 человек по делам, связанными с «Панамским архивом» Политика, 20:08
Шрёдера вызвали на допрос из-за связанного с Nord Stream 2 фонда Бизнес, 19:51
Число раненых при ракетной атаке на Севастополь выросло до четырех Политика, 19:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Выигравшего два Кубка Стэнли россиянина обменяли в клуб-новичок НХЛ Спорт, 19:32
В Белгороде в восьмой раз за день объявили ракетную опасность Политика, 19:05
Швейцария — Италия. Онлайн 1/8 финала Евро-2024 Спорт, 18:53
Даванков призвал Роскачество ускорить разработку ГОСТа для шаурмы Политика, 18:48
Бельгийцы извинились за видеоролик с обещанием пнуть Мбаппе на Евро Спорт, 18:46
Bloomberg сообщил об идеях заменить Байдена после дебатов с Трампом Политика, 18:39
СК возбудил дело о теракте после атаки дрона на курскую деревню Городище Политика, 18:24