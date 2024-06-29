Маск словом «лол» прокомментировал пост о победе Байдена на дебатах с Трампом

Илон Маск (Фото: Frederic Legrand / COMEO / Shutterstock)

Американский бизнесмен Илон Маск посмеялся над постом Демократической партии о победе действующего президента США Джо Байдена на дебатах с кандидатом на выборах главы государства Дональдом Трампом.

Дебаты прошли накануне, 28 июня. Демократы после их окончания опубликовали в соцести X (Twitter) пост с фотографией Байдена и подписью: «Победитель сегодняшних дебатов».

Маск сделал репост этой публикации и написал: «Лол».

Ранее бизнесмен также назвал дебаты «подготовкой к замене» президента. После их завершения он пошутил, что победу одержали мемы.

Первые президентские дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 27 на 28 июня, организатором выступил CNN. 67% зрителей дебатов присудили победу Трампу, действующего главу государства поддержали 33% респондентов, следует из результатов опроса телеканала.

По информации Bloomberg, из-за провального выступления Байдена в Демократической партии стали думать о том, чтобы снять его кандидатуру с выборов. Такие призывы звучат и со стороны общественности — например, с соответствующим заявлением выступила редакционная коллегия крупнейшей в США газеты The New York Times.

Сам Байден также признал, что его выступление на дебатах было не самым удачным. «Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю, — я знаю, как говорить правду!» — ответил он на критику в свой адрес.