Песков рассказал об адаптации собак, подаренных Путину в Северной Корее
Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, уже адаптируются в Москве, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС задал представителю Кремля вопрос, приехали ли собаки и прошли ли необходимые процедуры.
«Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — цитирует ответ Пескова агентство.
18–19 июня 2024 года Путин находился с государственным визитом в Пхеньяне. Руководители государств обменялись подарками.
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак северокорейской, практически неизвестной за пределами КНДР породы пхунсан, а также бюст Путина и портрет. Российский лидер подарил Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus российского производства, чайный сервиз и адмиральский кортик.
После визита Путина в КНДР Песков заявил, что подаренные российскому президенту собаки будут жить в Москве, Путин еще не дал собакам клички.
Пхунсан — порода охотничьих собак из КНДР. Получила название от гор в северном округе Пхунсан, где была впервые выведена. Очень редкая и почти неизвестна за пределами страны.
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