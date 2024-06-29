Песков рассказал об адаптации собак, подаренных Путину в Северной Корее

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, уже адаптируются в Москве, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ТАСС задал представителю Кремля вопрос, приехали ли собаки и прошли ли необходимые процедуры.

«Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — цитирует ответ Пескова агентство.

18–19 июня 2024 года Путин находился с государственным визитом в Пхеньяне. Руководители государств обменялись подарками.

Ким Чен Ын подарил Путину пару собак северокорейской, практически неизвестной за пределами КНДР породы пхунсан, а также бюст Путина и портрет. Российский лидер подарил Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus российского производства, чайный сервиз и адмиральский кортик.

После визита Путина в КНДР Песков заявил, что подаренные российскому президенту собаки будут жить в Москве, Путин еще не дал собакам клички.