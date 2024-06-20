Президента России Владимира Путина наградили высшей государственной наградой Северной Кореи — орден Ким Ир Сена, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония вручения награды состоялась 19 июня, во второй день визита Путина в КНДР. Орден российскому президенту вручил северокорейский лидер Ким Чен Ын «в знак выражения безграничного уважения и доверия» правительства и народа Северной Кореи.

Орден Ким Ир Сена учрежден к 60-летию северокорейского лидера в 1972 году. Предложение о создании награды поступило от Ким Чен Ира, сына основателя КНДР. Сам Ким Чен Ир был награжден этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годах. Награду также вручают образовательным учреждениям и промышленным предприятиям страны.

Президент России прилетел с государственным визитом в Северную Корею 18 июня. Это его первая поездка в страну с 2000 года.

В рамках визита лидеры государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. После переговоров в расширенном составе Путин и Ким Чен Ын провели личную встречу, она продлилась около двух часов.