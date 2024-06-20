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Политика ,  
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Песков рассказал о судьбе подаренных Путину в Северной Корее собак

Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA

Собаки породы пхунсан, которых подарил президенту России Владимиру Путину лидер КНДР Ким Чен Ын, будут жить в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что Путин еще не успел дать собакам клички, передает ТАСС.

Ким Чен Ын подарил президенту России двух охотничьих собак редкой породы. Центральное телеграфное агентство Кореи, назвало ее «национальной собакой нашей страны».

Пхунсан — порода охотничьих собак из КНДР. Получила название от гор в северном округе Пхунсан, где была впервые выведена. Очень редкая и почти неизвестна за пределами страны.

Собаки этой породы очень сильны и проворны, потому что их место происхождения — горные регионы. Они традиционно используются для охоты на крупных животных, включая амурского тигра.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, лидер КНДР преподнес Путину также бюсты, которые «связаны с изображением нашего президента». Путин в ответ подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик.

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