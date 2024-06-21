 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

ЦТАК показало кадры с подарками Путину от Ким Чен Ына

ЦТАК показало бюст и портрет Путина, которые тому подарил Ким Чен Ын

Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян подарил ему бюст и портрет. Кадры с подарками, изображающими высокого гостя, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На одном из снимков, которые показало агентство, можно увидеть бюст российского президента, выполненный в белом цвете. Он стоит на постаменте с надписью на русском языке, но что именно там написано, разглядеть невозможно.

Песков рассказал о судьбе подаренных Путину в Северной Корее собак
Политика

На другом фото Ким Чен Ын показывает Путину гравюру с портретом российского лидера посередине. Работа обрамлена в большую резную прямоугольную раму. На черном холсте выгравированы Кремль и салют над ним, а в центре размещен портрет президента России.

Путин 18–19 июня посетил Пхеньян. Это был его первый официальный визит в Северную Корею с 2000 года. Во время поездки лидеры России и КНДР обменялись подарками.

Путин подарил Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus российского производства, чайный сервиз и адмиральский кортик, а в ответ получил в том числе двух собак породы пхунсан. Это редкая порода охотничьих собак из Северной Кореи: ЦТАК назвало пхунсана «национальной собакой нашей страны». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что собаки будут жить в Москве и Путин еще не успел дать им клички.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин Ким Чен Ын Северная Корея КНДР
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

лидер КНДР
8 января 1982 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Появились фото Путина и Ким Чен Ына в подаренном Aurus
Политика
Эксперты оценили уникальность породы собак, подаренных Путину в КНДР
Общество
Песков рассказал о судьбе подаренных Путину в Северной Корее собак
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 91,45 (+2,36) Инвестиции, 20 июн, 18:06 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 85,42 (+2,79) Инвестиции, 20 июн, 18:06
В Краснодарском крае два сотрудника МЧС пострадали при атаке дронов Политика, 09:10
7 простых шагов для получения машины в лизинг РБК и ВТБ Лизинг, 09:04
Глава «Архыза» заявил о подорожавших на 800% запчастях для канатных дорог Бизнес, 09:00
Глава Адыгеи сообщил об атаке республики дронами Политика, 08:51
Китайский партнер по «Арктик СПГ-2» решил приостановить дела в России Бизнес, 08:49
ЦТАК показало кадры с подарками Путину от Ким Чен Ына Политика, 08:34
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу Общество, 08:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сеул рассказал, какое оружие может начать поставлять Украине Политика, 08:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:25
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 08:20
«Экономическое чудо не то, чем кажется». Сможет ли Италия обойти Германию Pro, 08:19
Поможет ли Украине разговор на высоких тонах. Главные интриги дня Евро Спорт, 08:05
Связанные с семьей Кобзона предприниматели создали винодельню на Кубани Вино, 08:05
Силы ПВО завершили отражение атаки дронов на Севастополь Политика, 08:03