ЦТАК показало кадры с подарками Путину от Ким Чен Ына

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян подарил ему бюст и портрет. Кадры с подарками, изображающими высокого гостя, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На одном из снимков, которые показало агентство, можно увидеть бюст российского президента, выполненный в белом цвете. Он стоит на постаменте с надписью на русском языке, но что именно там написано, разглядеть невозможно.

На другом фото Ким Чен Ын показывает Путину гравюру с портретом российского лидера посередине. Работа обрамлена в большую резную прямоугольную раму. На черном холсте выгравированы Кремль и салют над ним, а в центре размещен портрет президента России.

Путин 18–19 июня посетил Пхеньян. Это был его первый официальный визит в Северную Корею с 2000 года. Во время поездки лидеры России и КНДР обменялись подарками.

Путин подарил Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus российского производства, чайный сервиз и адмиральский кортик, а в ответ получил в том числе двух собак породы пхунсан. Это редкая порода охотничьих собак из Северной Кореи: ЦТАК назвало пхунсана «национальной собакой нашей страны». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что собаки будут жить в Москве и Путин еще не успел дать им клички.