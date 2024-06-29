Власти сообщили о двух уничтоженных дронах в Тверской области
Около 4:35 утра 29 июня средства ПВО уничтожили два беспилотника в Торопецком округе Тверской области, сообщается в телеграм-канаде властей региона.
«Пострадавших, разрушений нет. Возгораний не зафиксировано. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении.
Прошедшей ночью беспилотник также был ликвидирован силами ПВО в Брянской области.
Тверская область подверглась атаке беспилотников позавчера, в ночь на 27 июня. Тогда в регионе уничтожили четыре дрона. Тогда же два БПЛА сбили в Московской области и один — в Белгородской.
За следующую ночь, с 27 на 28 июня, над Россией были нейтрализованы 25 беспилотников: 12 над территорией Брянской области, девять — над Смоленской, два в Курской и по одному в Воронежской и в Ростовской областях, сообщало Минобороны. Также ночной атаке дрона в Тамбовской области подвергся резервуар на территории нефтепровода «Дружба», он загорелся.
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