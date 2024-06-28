В Тамбовской области при ударе дрона загорелся резервуар на «Дружбе»

Власти Тамбовской области сообщили, что в результате атаки дрона в ночь на 28 июня загорелся резервуар на территории нефтепровода «Дружба»

В результате ночной атаки дрона в Тамбовской области загорелся резервуар на территории нефтепровода «Дружба», открытое горение уже потушили, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

«Произведена ликвидация открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба», линейной производственно-диспетчерской станции Никольское, которое возникло в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуара», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в «Транснефть», компанию-оператор нефтепровода.

Утром 28 июня тамбовский губернатор Максим Егоров сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе, никто не погиб.

«Дружба» — самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов. Она идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Вторая идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

В июне 2023-го ЕС принял 11-й пакет санкций и ввел запрет на продолжение экспорта по северной ветке «Дружбы».