В Тамбовской области при ударе дрона загорелся резервуар на «Дружбе»
В результате ночной атаки дрона в Тамбовской области загорелся резервуар на территории нефтепровода «Дружба», открытое горение уже потушили, сообщается в телеграм-канале правительства региона.
«Произведена ликвидация открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба», линейной производственно-диспетчерской станции Никольское, которое возникло в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуара», — говорится в сообщении.
РБК направил запрос в «Транснефть», компанию-оператор нефтепровода.
Утром 28 июня тамбовский губернатор Максим Егоров сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе, никто не погиб.
«Дружба» — самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов. Она идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Вторая идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.
В июне 2023-го ЕС принял 11-й пакет санкций и ввел запрет на продолжение экспорта по северной ветке «Дружбы».
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