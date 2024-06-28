Беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области
Беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области, сообщил губернатор Максим Егоров.
«Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу», — написал он.
Там возник небольшой пожар, сейчас он локализован, уточнил глава региона. По его словам, жертв нет.
Егоров отметил, что до ближайшего населенного пункта 3 км, в случае необходимости жителей эвакуируют.
«Для этого все готово. Ситуация под контролем», — заверил губернатор.
20 июня Егоров сообщил о пожаре на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, там загорелся резервуар. По его словам, предположительно, причиной стал дрон. В Первомайском муниципальном округе нашли обломки беспилотника, который «разорвался в воздухе», рассказал губернатор. Позднее власти уточнили, что на нефтебазе загорелись два резервуара. Открытое горение было ликвидировано спустя сутки.
Кадры с места пожара в Ярославской области
На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки
В Москве открыли первые Центры ментального здоровья
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ