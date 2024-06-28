Беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области

Атаке подверглась нефтебаза в Мичуринском муниципальном округе, жертв нет, уточнил губернатор Максим Егоров. Там произошел пожар

Беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области, сообщил губернатор Максим Егоров.

«Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу», — написал он.

Там возник небольшой пожар, сейчас он локализован, уточнил глава региона. По его словам, жертв нет.

Егоров отметил, что до ближайшего населенного пункта 3 км, в случае необходимости жителей эвакуируют.

«Для этого все готово. Ситуация под контролем», — заверил губернатор.

20 июня Егоров сообщил о пожаре на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, там загорелся резервуар. По его словам, предположительно, причиной стал дрон. В Первомайском муниципальном округе нашли обломки беспилотника, который «разорвался в воздухе», рассказал губернатор. Позднее власти уточнили, что на нефтебазе загорелись два резервуара. Открытое горение было ликвидировано спустя сутки.



