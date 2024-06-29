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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сообщили об атаке БПЛА вторую ночь подряд

Над Суражским районом Брянской области сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

Дрон сбили над Суражским районом на северо-западе региона. Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз.

По данным Минобороны, в ночь на 28 июня силы ПВО перехватили 25 БПЛА над российскими регионами. Над Брянской областью сбили 12 дронов. Губернатор говорил об уничтожении беспилотников над Навлинским и Трубчевским районами.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Утром 28 июня Богомаз сообщил, что украинский дрон атаковал областной центр. Системы радиоэлектронной борьбы подавили аппарат, но при падении он частично повредил крышу административного здания. Дроны-камикадзе ударили также по поселку Белая Березка. В результате атаки было нарушено энергоснабжение, произошел пожар на объекте инфраструктуры.

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Александр Богомаз Брянская область Военная операция на Украине беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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