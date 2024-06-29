В Брянской области сообщили об атаке БПЛА вторую ночь подряд

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

Дрон сбили над Суражским районом на северо-западе региона. Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз.

По данным Минобороны, в ночь на 28 июня силы ПВО перехватили 25 БПЛА над российскими регионами. Над Брянской областью сбили 12 дронов. Губернатор говорил об уничтожении беспилотников над Навлинским и Трубчевским районами.

Утром 28 июня Богомаз сообщил, что украинский дрон атаковал областной центр. Системы радиоэлектронной борьбы подавили аппарат, но при падении он частично повредил крышу административного здания. Дроны-камикадзе ударили также по поселку Белая Березка. В результате атаки было нарушено энергоснабжение, произошел пожар на объекте инфраструктуры.