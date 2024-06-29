В Иране двое погибли при нападении на автомобиль с избирательными урнами
Неизвестные в Иране напали на автомобиль с урнами для бюллетеней после завершения голосования на выборах президента страны, сообщает агентство Tasnim.
Атака произошла на юге провинции Систан и Белуджистан. В результате вооруженного нападения погибли двое сотрудников безопасности, несколько человек получили ранения. По информации Mehr, один из убитых — призывник, второй — сержант пограничной службы.
Телеканал Press TV сообщает, что в ходе нападения пострадали пять человек.
28 июня в Иране состоялись внеочередные выборы президента, из-за наплыва избирателей участки закрылись позже назначенного срока. Предыдущий глава государства Эбрахим Раиси погиб в мае при крушении вертолета.
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Всего в Иране открывали более 58 тыс. избирательных участков. Право голоса в стране имеют более 61 млн человек. Кроме того, в 99 странах по всему миру работали 344 отделения для голосования иранских граждан.
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