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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В Иране двое погибли при нападении на автомобиль с избирательными урнами

В Иране двое военных погибли при нападении на автомобиль с избирательными урнами
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана

Неизвестные в Иране напали на автомобиль с урнами для бюллетеней после завершения голосования на выборах президента страны, сообщает агентство Tasnim.

Атака произошла на юге провинции Систан и Белуджистан. В результате вооруженного нападения погибли двое сотрудников безопасности, несколько человек получили ранения. По информации Mehr, один из убитых — призывник, второй — сержант пограничной службы.

Телеканал Press TV сообщает, что в ходе нападения пострадали пять человек.

В Иране начались выборы президента. Что важно знать
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

28 июня в Иране состоялись внеочередные выборы президента, из-за наплыва избирателей участки закрылись позже назначенного срока. Предыдущий глава государства Эбрахим Раиси погиб в мае при крушении вертолета.

На пост президента претендуют четыре политика, в лидеры гонки вышли реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили

Всего в Иране открывали более 58 тыс. избирательных участков. Право голоса в стране имеют более 61 млн человек. Кроме того, в 99 странах по всему миру работали 344 отделения для голосования иранских граждан.

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Теги
Иран выборы президента нападение Эбрахим Раиси
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